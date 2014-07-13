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محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى الحسينية لعدم حضورة اجتماع مديرى المستشفيات

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محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى الحسينية لعدم حضورة اجتماع مديرى المستشفيات محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى الحسينية لعدم حضورة اجتماع مديرى المستشفيات

قرر الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية إقالة مدير مستشفى الحسينية المركزى لعدم حضورة إجتماع مديرى المستشفيات بالديوان العام ولم يقدر ثمة اعتذار بما يبرهن عن وجود تبلد إدارى .

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ ومديرى المستشفيات الحكومية بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عصام عامر وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واللواء طارق الحارونى السكرتير العام المساعد، والقيادات الصحية بمديرية الصحة بالمحافظة .

وهدد المحافظ بإقالة أى مدير مستشفى سوف يقصر فى تشغيل الرابط الإلكترونى بأقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوى، ورحب محافظ الشرقية بتنفيذ مشروع الرابط مع غرفة العمليات بهيئة الإسعاف حتى يتمكن من التوجيه بالمريض إلى أقرب مستشفى .

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