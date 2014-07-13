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شوربة الدجاج و الأرز

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شوربة الدجاج و الأرز شوربة الدجاج و الأرز

الأحد 13-07-2014 12:29

المقادير

4  أكواب مرق دجاج
 1 كوب شرائح دجاج
ربع كوب أرز
بيضتان
ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح و فلفل أسود
ثلاث ملاعق كبيرة طحين
2  كوب حليب سائل

طريقة  التحضير

1.  نغلي ماء المرق و نذوب الطحين بالحليب و نخلط الجميع و يترك على النار.
2. يضاف الأرز المغسول على المرق حتى ينضج مع الملح
3. يضاف البيض المخفوق مع الليمون مع قليل من من المرق ثم يخلط بالمرق على النار مع التحريك على نار خفيفة و يرفع من النار عندما يغلي الحساء.

 

 

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