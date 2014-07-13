الأرّز بالشعيريّة مع الشيش طاووق

المقادير

للأرّز:

كوب ونصف الكوب من الأرّز قصير الحبّة

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

نصف كوب من الشعيريّة

3 أكواب من الماء

مكعّب من مرق الدجاج

3 فصوص من الثوم

ملح، حسب الرغبة

للشيش طاووق:

عبوة صغيرة من الزبادي

فصّان من الثوم المهروس

ملعقتان كبيرتان من الشطّة

ملح، حسب الرغبة

كيلوغرام من قطع الشيش طاووق

حبّتان من الفلفل الأخضر الحلو المقطّع إلى مكعّبات كبيرة

حبّتان من الفلفل الأحمر الحلو المقطّع إلى مكعّبات كبيرة

3 حبّات من البصل المقطّع إلى مكعّبات كبيرة

طريقة التحضير

1 لإعداد الأرّز: يُغسل الأرّز، ثم يُنقع في الماء، لساعة. بعدها، يُسخّن الزيت في قدر توضع على النار، ويُضاف الأرّز إليها، مع التقليب لدقيقة، فالشعيريّة المكسّرة والماء ومكعّب مرق الدجاج وفصوص الثوم الصحيحة والملح، وتُترك هذه القدر على نار هادئة، حتى يجفّ الماء، أي لحوالي 15 دقيقة.

2 لإعداد الشيش طاووق: يُخلط كلّ من الزبادي والثوم المهروس والشطّة والملح. تُنقع قطع الشيش طاووق، في هذا الخليط، لساعتين. وفي هذه الأثناء، تُنقع أشياش خشب خاصّة بالشواء بالماء لساعة، لتوزّع عليها قطع الشيش طاووق مع الفلفل الملوّن المقطع والبصل، وتُوضع في صينيّة الفرن، وتُغلّف بالقصدير، وتُشوى لـ30 دقيقة. ثم، يُنزع القصدير عن صينيّة الشيش طاووق، وتوضع هذه الأشياش مجدّداً في الفرن على الشوّاية حتى تحمّر، مع تقليبها بين الفينة والأخرى، وذلك حتى تنضج.

3 طريقة التقديم: يُقدّم الأرّز ساخناً، مع أعواد الشيش طاووق.

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