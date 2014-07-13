فتوش الباذنجان

المقادير:

كيلوغرام من الباذنجان

خسّة واحدة مقطّعة

كوب من الخيار المقطّع

كوب من أوراق البقلة

نصف كوب من النعناع الأخضر

ربع كوب من البقدونس المفروم

3 حبّات من البصل الأخضر المفروم

18 حبّة من البندورة الكرزيّة المقطّعة إلى أنصاف

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمّان

8 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من السمّاق

رشّة من الملح

3 فصوص من الثوم المفروم

100 غرام من جبنة الشلل

رغيف واحد من الخبز المحمّص والمقطّع إلى مكعبات متساوية

طريقة التّحضير:

1. يغسل الباذنجان ويقشّر، ثمّ يقطّع إلى مكعبات متوسّطة الحجم. يرشّ عليه القليل من الملح ويترك على حدة لمدة 15 دقيقة. يصفّى الماء منه، ثمّ يقلى بالزيت النباتيّ، وبعدها يصفى جيداً للتخلّص من زيت القلي إلى حين الاستعمال.

2. تغسل الخضَر وتصفّى جيّداً من الماء، وتوضع على حدة إلى حين التقديم.

3. يخلط الثوم المفروم مع الملح وزيت الزيتون ودبس الرمّان وعصير الليمون الحامض بواسطة الخلاط الكهربائي، إلى حين الحصول على خليط متجانس.

4. تتبّل الخضَر بنصف كميّة الصلصة، ويتبّل الباذنجان المقلي بالكميّة الباقية.

5. للتقديم: في طبق التقديم العميق، تسكب الخضَر المتبّلة، ويُزيّن الطبق بقطع الباذنجان مع الصلصة الباقية. وتوضع جبنة الشلل على وجه الطبق، بالإضافة إلى الخبز المحمّص، ويزيّن بالسمّاق.

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