مهلبيّة قليلة الدسم

2 علبة من الحليب المكثّف المحلّى خالي الدسم

5 و 1/2 أكواب من الماء

¾ كوب من الأرز الناعم (المطحون)

1½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيلا

½ ملعقة صغيرة من ماء الورد

½ ملعقة صغيرة من ماء الزهر

½ كوب من الفستق الحلبي٬ المبشور

طريقة التحضير

1. يُغلى الحليب المكثّف المُحلّى خالي الدسم مع 4 أكواب من الماء في قدر. تُسكب كمية الماء المتبقّية في وعاء آخر ويُذوّب فيها مسحوق الأرز ومسحوق الفانيلا.

2. يُسكب مزيج الأرزّ بتأنّ فوق الحليب الساخن مع التحريك باستمرار، ويُطهى المزيج على نار خفيفة لمدّة 5 دقائق أو حتّى يشتدّ. يُضاف ماء الورد والزهر ويُمزج مع باقي المكوّنات.

3. يُسكب المزيج في كاسات صغيرة ويُزيّن الفستق المبشور.

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