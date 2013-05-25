فهمي: جميع أعضاء الهيئات القضائية حصن للعدالة ..ومسألة السن قابلة للنقاش



> دعا الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى فى جلسة اليوم لجنة الشئون الدستورية و التشريعية الى الالتزام بالدستور الذى يتطلب أخذ رأى كل الجهات و الهيئات القضائية على كافة المشروعات المقدمة لتعديل قانونهم .

وناشد فهمى مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية الأخرى بالأنتهاء من أعداد مشروع القانون المنظم لشئونهم وتقديمه للسلطة المختصة لتتولى أحالته لمجلس الشورى لنظره مع الأقتراحات المقدمه من نواب المجلس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وذلك دون تدخل فى أختصاصات السلطة القضائية مشيرا الى ان المجلس يتطلع الى سرعة عقد مؤتمر العدالة .

وبعث الدكتور أحمد فهمى برسالة الى القضاه أكد فيها أن مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وجميع القامات القضائية هى حصون للعدالة يحميها مجلس الشورى و لا يهدمها .

وأكد الشورى فى رسالته للقضاه أن جميع أعضاء الهيئات القضائية هم حصن للعدالة ومسألة السن موضوع قابل للمناقشة ، مؤكداً أننا سننتظر المشروعات المقدمة من القضاه .