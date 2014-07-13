“سرايا القدس” تقصف “نتانيا” شمال تل أبيب لأول مرة بصاروخ “براق 100″

واصلت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية مساء اليوم قصف مدن جنوب ووسط وشمال اسرائيل بالصواريخ ردا على العدوان على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري للجهاد الاسلامي انها قصفت مساء اليوم ولأول مرة مدينة “نتانيا” (شمال تل أبيب) بصاروخ براق 100 ومدينة تل ابيب بصاروخي براق 70.

كما أعلنت سرايا القدس انها في اطار عمليتها “البنيان المرصوص” ردا على العدوان الاسرائيلي قصفت كريات ملاخي بصاروخي جراد وزكيم وياد مردخاي ب8 صواريخ من طراز 107.

بدورها،أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها قصفت اسدود ب15 صاروخ قسام في الساعة الثامنة مساء اضافة الى تسعة صواريخ على مطار حتسور العسكري باسدود على دفعتين، قبل ان تعاود قصف اسدود بخمسة صواريخ جراد وقاعدة زكيم العسكرية بثلاث قذائف هاون.

من جهتها ، قالت كتائب المجاهدين انها قصفت كفار سعد باربعة صواريخ من طراز 107 واشكول بعشرة صواريخ من نفس الطراز.

واعلنت كتائب المقاومة الوطنية – الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية – بالاشتراك مع كتائب ابو علي مصطفي – الجناح العسكري للجبهة الشعبية – انها قصفت مدينة المجدل بصاروخي “كاتيوشا” وقصفت مجموعاتها نتيتوف بصاروخ 107.

وقالت كتائب شهداء الاقصى- لواء العامودي انها قصفت موقع زكيم بثلاث صواريخ طراز 107.

وتبنت كتائب الشهيد ابو علي مصطفي قصف القاعدة الجوية في حتسريم بصاروخين الساعة الثامنة وست دقائق بعد وقت قصير من قصفها علوميم بصاروخي وبئر السبع باربع صواريخ جراد.