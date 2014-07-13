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حرس الحدود السعودي يحبط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع اليمن

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تمكن حرس الحدود السعودي في منطقة «جازان» نعلى الحدود مع اليمن، الأحد، من إحباط تهريب كميات من الأسلحة والذخيرة والمخدرات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الناطق الإعلامي بحرس الحدود في «جازان»، العميد عبد الله بن محمد بن محفوظ في بيان: «إن حرس الحدود بمنطقة (جازان) جنوب غرب المملكة العربية تمكن خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالي، من إحباط تهريب 1486 كيلوجراما من الحشيش، و 357 سلاحا، و700 ذخيرة ، و 80102 كيلوجراما من القات، و6470 كيلوجراما من الشمة، و9768 كيلوجراما من الألعاب النارية، و440كيلوجراماً من التنباك المخدر. كما تم القبض على 7223 متسللا و189 مهربا».

وأوضح «بن محفوظ» أن «هذه الإحصائيات تأتي ضمن المهام والواجبات التي تقوم بها دوريات حرس الحدود للوقوف صدا منيعا في وجه المهربين».

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