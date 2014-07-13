فصائل تطالب الفلسطينيين برفض دعوات إسرائيل لإخلاء منازلهم

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، الأحد، المواطنين الفلسطينيين القاطنين في مناطق شمال وغرب قطاع غزة إلى عدم الاستجابة لإنذارات الجيش الإسرائيلي القاضية بإخلاء منازلهم.

وألقت طائرات إسرائيلية، صباح الأحد، منشورات ورقية على شمالي غزة، تطالب فيها سكان مناطق محددة بإخلاء منازلهم، فيما يبدوا تمهيدا لعملية عسكرية.

وعقب اجتماع عقدته في غزة، طالبت الفصائل، في بيان مشترك بضرورة الثبات في التجمعات السكانية الفلسطينية مهما بلغت شدة التهديد والوعيد، «لتفويت الفرصة على إسرائيل في تحقيق أهدافها والنيل من المقاومة».

ودعت الفصائل إلى «التصدي بكل حزم ومسئولية لكل المغرضين والعابثين بالجبهة الداخلية والالتفاف بشكل وحدودي حول ما تنجزه المقاومة».

وحث على «الوحدة والتماسك باعتبارها صمام الأمان لحماية المقاومة وتعزيزها وإسنادها في مواجهة إسرائيل وعدوانها.. وتفعيل حالة التكافل الاجتماعي وتأمين واستيعاب الأسر التي تضررت من العملية العسكرية الإسرائيلية».

ومنذ مساء الإثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في غزة، في عملية عسكرية تسميها إسرائيل «الجرف الصامد»، تسببت في استشهاد 166 فلسطينيا وإصابة 1120 آخرين.

ويهدد قادة إسرائيل بتوسيع عمليتهم العسكرية على غزة، والتي دخلت يومها السابع على التوالي، والتوغل بريًا إلى عمق القطاع، لوقف ما أسموه «إطلاق القذائف والصواريخ باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية».

وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إطلاق الصواريخ من غزة ألحق أضرارا بـ43 منزلا، قالت مصادر إسرائيلية إن تلك الصواريخ أصابت أكثر من 130 إسرائيليا، معظمهم بحالة «هلع»، إضافة إلى جنديين بجروح.