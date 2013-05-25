غداً.. وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز الطباقي أمام وزارة التموين

ينظم اصحاب المخابز الطباقي وقفة احتجاجية غداً امام وزارة التموين اعتراضا علي قيام الوزارة بخرق بنود التعاقد المبرمة بين الوزارة واصحاب المخابز دون سابق انذار او توافق حيث قامت الوزارة بفرض اتاوة علي اصحاب المخابز بحجة تحرير الدقيق واجبرتهم علي دفع 320 جنيها للشوال بدلا من 90 جنيها دون تحديد سعر للتكلفة اسوة بالخبز البلدي كما قامت الوزارة باستبدال الدقيق ذي الجودة العالية استخراج 76 % بدقيق اسود استخراج 82% مما ادي الي انتاج خبز اسود كما قامت بالغاء دعم الجاز المقدر ب 580 جنيها شهريا مما عرض اصحاب المخابز لخسائر فادحة وعزوف المواطنين عن شراءة نظرا لسوء الدقيق المستخدم .

وتتمثل مطالب المشاركون في عودة الدقيق استخراج 76% نظرا لردائة الدقيق الذي يصرف حاليا ، الحصول علي اموالهم التي فرضت عليهم من قبل الوزارة والمقدرة ب1150 جنيها تم دفعها جبريا منذ اعلان الوزارة عن تحرير دقيق الطباقي الذي لم يحرر حتي الان ، و عودة دعم الجاز ، او التوافق علي دخول منظومة التحريرمقابل تسعيرة جديدة يتم التوافق عليها .

وأكد أصحاب المخابز الطباقى على أنه للمرة الاولي في التاريخ تتوقف المخابز اكثر من مرة خلال الشهر الجاري بسبب عدم توافر دقيق بالمحاطن ، وهددوا بالتوجه الي قصر الاتحادية اذا لم يستجب الوزير للمطالب .