الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دوليا في هجومها على غزة

اتهم مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة، يوسف أبو الريش، الأحد، الجيش الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة دوليا، في إطار عملية «الجرف الصامد» ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في القطاع.

وحذر «أبو الريش» في مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي في غزة من أن «الاحتلال الإسرائيلي استخدم خلال العدوان قذائف وأسلحة محرمة دوليا، بعدما وجدت الأطقم الطبية تهتكا واضحا في أجساد الشهداء والجرحى، يتطابق تماما مع ما تفعله الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا».

وأكد «أبو الريش» أن «استخدام هذه الأسلحة المحظورة، انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة». وأوضح أن إسرائيل «تتعمد استهداف المدنيين بطريقة وحشية وبلا رحمة».

ودعا المسئول الفلسطيني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتشكيل لجنة تحقيق تضم خبراء لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للمعاهدات الدولية واتفافيات جنيف.

وارتفعت حصيلة الضحايا مع دخول عملية «الجرف الصامد» التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 166 شهيدا ونحو 1100 مصاب.