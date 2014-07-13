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ننشرترددات 12 قناة مفتوحة لمشاهدة نهائى مونديال البرازيل 2014

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ننشرترددات 12 قناة مفتوحة لمشاهدة نهائى مونديال البرازيل 2014 ننشرترددات 12 قناة مفتوحة لمشاهدة نهائى مونديال البرازيل 2014

كرة نهائى المونديال

تقام مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم والمقام بالبرازيل مساء اليوم بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين بعد الانتهاء من حفل ختام البطولة الذي بدأ منذ قليل وتذاع المباراة على 12 قناة فضائية تنشر ” ONA ” تردداتها لتسهيل مشاهدة المباراة على قرائها.

قائمة القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة منتخبي ألمانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، الذي يقام اليوم على ملعب “ماراكانا” بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بجانب قنوات “بي إن سبورت”.

* Iran TV3 – القمر Arabsat 2C/2D/3A – التردد 11900 أفقي

* ARD Das Erste – القمر Hot Bird 1-6 – التردد 11541 عمودي

* RTS1 Senegal – القمر Eutelsat W3 – التردد 11345 أفقي

* ORTM – القمر Eutelsat W3 – التردد 11346 أفقي

* itv – القمر Astra 2A/2B/2D – التردد 12402 عمودي

* TRT1 – القمر Eutelsat W3 – التردد 11492 عمودي

* ARD Das Erste HD – القمر Astra 1B-1H + 2C – التردد 11494 أفقي

* TRT1 HD – القمر Eutelsat W3 – التردد 11492 أفقي

* STV scotland – القمر Astra 2A/2B/2D – التردد 10906 عمودي

* STV (scotland) HD – القمر Astra 2A/2B/2D – التردد 10936 عمودي

* BBC ONE HD – القمر Astra 2A/2B/2D – التردد 10847 عمودي

* SRF ZWEI HD – القمر Hot Bird 1-6 – التردد 10971 أفقي

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أونا

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