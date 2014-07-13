إحباط محاولة 31 شخص للهجرة إلى اليونان بشكل غير شرعي بالبحيرة‎

تمكنت قوات حرس الحدود برشيد من ضبط 31 مصريا،أثناء تواجدهم بمنطقة البوغاز تمهيدا للهجرة غير الشرعية إلى اليونان.

تلقى اللواء محمد طاحون مدير امن البحيرة،اخطارا من مكتب مخابرات حرس الحدود،بضبط 31 شخص أثناء تواجدهم بمنطقة بوغاز رشيد تمهيدا لإستقلال مركب صيد لتهريبهم إلى دولة اليونان.

كشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم كانوا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية إلى دولة اليونان و أنهم اتفقوا مع 3 أشخاص من محافظات الدقهلية و الجيزة و الإسكندرية على تسفيرهم مقابل 25 الف جنيه للفرد، تم التحفظ على المتهمين و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.