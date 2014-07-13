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“رفسنجاني”: الأعداء يعرفون الجماعات الإرهابية باسم الإسلام

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“رفسنجاني”: الأعداء يعرفون الجماعات الإرهابية باسم الإسلام “رفسنجاني”: الأعداء يعرفون الجماعات الإرهابية باسم الإسلام

أكبر هاشمي رافسنجاني

أکد رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام الايراني، آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی، أن اعداء الاسلام یسعون لتعریف الأعمال الوحشیة التی تقوم بها تنظیمات “طالبان “و”القاعدة” و”بوکوحرام” وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” الارهابیة علی اساس انها تمثل الاسلام الأصیل.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية إيرنا عن رفسنجاني قوله مساء الیوم الاحد خلال استقباله حشدا من الادباء والناشطین السیاسیین والاجتماعیین من محافظة البرز (شمال طهران) ان “اعداء الاسلام یقومون بتعریف هذه الجماعات الارهابیة باسم الاسلام للتخویف من الاسلام والشیعة وایران”.

وأضاف أن “هذه الجماعات هی اکثر تخلفا من الخوارج ونهجها بمثابة جهالة اذ تعتبر التحصیل الدراسی حراما وقتل البشر حلالا”.

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