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بدء مشاورات بین وزير الخارجية الإيراني ونظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فی فیینا

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بدء مشاورات بین وزير الخارجية الإيراني ونظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فی فیینا بدء مشاورات بین وزير الخارجية الإيراني ونظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فی فیینا

محمد جواد ظريف

بدأت مشاورات مساء الیوم الأحد، بین وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف ووزراء خارجیة المانیا وفرنسا وبریطانیا فی فندق بالعاصمة النمساویة فیینا.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية  إيرنا أن وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف ووزراء الخارجیة البریطانی ویلیام هیج والفرنسی لوران فابیوس والالمانی فرانك فالتر شتاینمایر استهلوا مشاورات یحضرها ایضا مساعدا وزير الخارجیة الایرانی مجید تخت روانجی وعباس عراقجی والمساعد الخاص لرئیس الجمهوریة الایرانی حسین فریدون ومسؤولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبی کاثرین أشتون.

وأشارت الوكالة الى ان هذا الاجتماع يتركز حول سبل ازالة الخلافات بشأن نص الاتفاق الشامل.

کان مساعد وزیر الخارجیة الصینی قد اجری مباحثات مع وزیر الخارجیة الایرانی قبل بدء هذا اللقاء.

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