مجلس «الجامعات الخاصة» يقر الحد الأدنى للتقدم لـ«المرحلة الأولى»

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، الأحد، على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة والأهلية (وليس القبول) للمرحلة الأولى للعام الجامعي 2014 – 2015 للطب البشري 95%، الصيدلة – طب الاسنان- العلاج الطبيعى 85%، الهندسة 80%، علوم الحاسب 75%، باقي الكليات عدا التمريض 70%، الكليات النظرية 70%، والتمريض 55%.

وبالنسبة للطلاب غير المصريين فيما عدا طلاب الدول التي طلبت معاملة أبنائها معاملة الطلاب المصريين (المملكة العربية السعودية والبحرين) يكون الحد الأدنى للكليات العملية 65%، والكليات النظرية 55%، وبالنسبة لطلاب دولة الكويت تقرر معاملتهم معاملة الطلاب المصريين فيما عدا كليات المجموعة الطبية فيكون القبول فيها من 79%.

كما وافق المجلس، على الخطة الزمنية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسى 2014/2015 حيث تبدأ أعمال المراحل الأولى السبت، والثانية 6 أغسطس، والثالثة 27 أغسطس وانتهاء أعمال مكتب القبول واستلام ملفات الطلاب من الجامعات للقبول 21 سبتمبر المقبل .

وفيما يتعلق بالتماسات بعض أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بشأن الحد الأدنى المقرر للتقدم من درجات «SAT1 وSAT2»، وافق المجلس على ما انتهى اليه المستشار القضائى للوزراة بأنه لا يطبق القرار الصادر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسة رقم 19 بتاريخ 7 فبراير 2012 على الطلاب المقيدين بالدبلومة الأمريكية بالصف العاشر قبل صدور ذلك القرار ولعدم سريانه عليهم بأثر رجعي، وبناء عليه قرر المجلس قبول الطلاب بالجامعات الخاصة على أساس الحد الأدنى لدرجات «SAT1 1200، وSAT2 900 درجة».