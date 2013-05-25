صحيفة: نيمار سيتقاضى راتبا أكبر من رونالدو حال انتقاله لريال مدريد

(إفي) - عرض ريال مدريد على البرازيلي نيمار راتبا سنويا قيمته 11 مليون يورو، متجاوزا أجر نجم الفريق الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى 10 مليون يورو، بينما اقتصر عرض برشلونة على سبعة ملايين يورو فقط في إطار سعي الفريقين للاستعانة بخدمات اللاعب الشاب، وفقا لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

وحال انتقال نيمار لاعب سانتوس البرازيلي إلى ريال مدريد، فإنه سيتقاضى أكثر من اجمالي راتب سرخيو راموس (5.5 ملايين) ومسعود أوزيل (5 ملايين) مجتمعين، فيما سيحتفظ الفريق الملكي بـ50% من حقوق صورة نيمار.

وفي المقابل، يعرض برشلونة على نيمار سبعة ملايين يورو سنويا، دون الاحتفاظ بأي من حقوق صورته.

ويتقاضى نيمار حاليا وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية أكثر من عشرة ملايين يورو سنويا، اثنان منها فقط من سانتوس، بينما يحصل على الباقي من الاعلانات.

ووقع اللاعب ذو الواحد والعشرين عاما على عشرة عقود دعائية تربطه بأسماء مثل "نايك" و"رد بول" وباناسونيك" تدر عليه بنحو ثمانية ملايين يورو سنويا.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس في يوليو/تموز 2014 ، ما يتيح له بعد يناير الماضي التوقيع لأي فريق، أو الرحيل بعد المونديال دون دفع تعويض لناديه الحالي.