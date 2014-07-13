فصائل تطالب الفلسطينيين برفض دعوات إسرائيل لإخلاء منازلهم

دعت فصائل فلسطينية المواطنين الفلسطينيين القاطنين في مناطق شمال وغرب قطاع ‫#‏غزة‬ إلى عدم الاستجابة لإنذارات الجيش الإسرائيلي القاضية بإخلاء منازلهم.

وألقت طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، منشورات ورقية على شمالي غزة، تطالب فيها سكان مناطق محددة بإخلاء منازلهم، فيما يبدوا تمهيدا لعملية عسكرية.

وعقب اجتماع عقدته اليوم في غزة، طالبت الفصائل، في بيان مشترك بضرورة الثبات في التجمعات السكانية الفلسطينية مهما بلغت شدة التهديد والوعيد، “لتفويت الفرصة على إسرائيل في تحقيق أهدافها والنيل من المقاومة”.

ودعت الفصائل إلى “التصدي بكل حزم ومسئولية لكل المغرضين والعابثين بالجبهة الداخلية والالتفاف بشكل وحدودي حول ما تنجزه المقاومة”.