“شورى ثوار بنغازي” يطالب الأهالي بالابتعاد عن المقرات التابعة “لعملية الكرامة”

طالب مجلس “شورى ثوار بنغازي” أهالي المدينة عدم الاقتراب من الثكنات العسكرية، والمقرات التابعة لغرفة “عملية الكرامة”، لكونها مستهدفة من قوات مجلس شورى الثوار.

ودعا المجلس – في بيان له – الأهالي الذين لهم أبناء في هذه الجهات والأماكن سحبهم وإخراجهم من هذه المقرات.

وحسب البيان، قال مجلس الشوري “إن كلا من تورط في ما يسمى “عملية الكرامة” واتبع خطوات الطاغوت حفتر على حد قولهم، فباب الرجوع والتوبة مفتوح، وعلى من يعلن تبرؤه من “عملية الكرامة” وطاغوتها التواصل مع مجلس “شورى ثوار بنغازي”، وله العفو والأمان، وضمان عدم محاسبته أوملاحقته من قبل مجلس الشورى”، وحذر البيان “من لا يزال يتبع عملية الكرامة فلا يلومن إلا نفسه”.

جدير بالذكر أن مدينة بنغازي تشهد قصفا متبادلا بين مسلحين متحصنين بمناطق القوراشة وسيدي فرج والهواري تابعة لتنظيم “أنصار الشريعة” وقوات موالية لهم، وقوات الجيش الليبي التابعة لغرفة “عملية الكرامة” بقيادة اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، قائد القوات الليبية البرية السابق.