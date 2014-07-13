قوات درع ليبيا تنفي مشاركتها في اشتباكات مطار طرابلس الدولي

نفت قوات درع ليبيا (الغربية والوسطى) مسؤوليتها عن المشاركة في أحداث اشتباكات مطار طرابلس الدولي ، واعتبرت نفسها طرفا محايدا في تحرك عسكري تشهده العاصمة طرابلس .

وأكد المتحدث باسم قوة درع ليبيا (الوسطى) أحمد هدية في تصريحات صحفية اليوم (الأحد) ، إنهً ” لا صحة للمعلومات المتداولة عن مشاركة قوة الوسطى في اشتباكات مطار طرابلس ، وكل ما يشاع عن مشاركتنا غير صحيح ومغلوط تماما”.

وأضاف ، ” ان البعض تحدث عن سقوط عدد من عناصر القوة في الاشتباكات ، ونشروا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لقادة يزعمون انهم من التابعين لنا ، نؤكد أن هذا أمر ملفق ويهدف لتشويه سمعة الدرع وعناصره النظاميين”.

وشهد مطار طرابلس الدولي اشتباكات عنيفة صباح اليوم ، درات بين ثوار “الزنتان” الذين يقوموا بتأمينه ، وبين مجموعات مسلحة لم تعرف هويتها ، حاولت طرد ثوار الزنتان من المطار والاستيلاء عليه .

وتأتي هذه الاشتباكات ، بعد الإعلان مساء أمس عن عزم ثوار الزنتان تسليم المطار لوزارة الداخلية ، وتحت رعاية قوة درع ليبيا الوسطى.

بدوره نفى آمر لواء الغربية بقوات درع ليبيا عياد العروسي ، مسؤولية قواته عن الاشتباكات ، مؤكدا أنهم لم يقوموا بتحريك آلية عسكرية ، وأن نبأ مشاركتهم عار عن الصحة تماما .

وتشكلت قوات درع ليبيا من الثوار الذين شاركوا في القتال ضد كتائب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتضم في صفوفها الآلاف منهم، وهي بمثابة قوة ردع دفاعي تتكفل بمهمة السيطرة على التوترات التي تظهر بين المدن الليبية.

وغالبا ما يثير تكليف هذه القوات من قبل السلطات جدلاً في الأوساط السياسية والاجتماعية حول شرعية انضمامها للجيش ووزارة الدفاع من عدمه، خاصة أن معظم أفرادها لم ينضموا بشكل فردي للجيش ولم تمنح لهم أرقام عسكرية نظامية.