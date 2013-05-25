تقرير .. أرسنال يغري روني بالراتب الأكبر في تاريخ النادي

يفكر أرسنال في دخول سباق ضم واين روني الفتى الذهبي لمانشستر يونايتد، في تحرم غير معتاد من المدفعجية.

أرسنال ظل لسنوات طويلة حريصا في فترات الانتقالات، ويهتم أكثر بضم لاعبين واعدين بمبالغ مالية غير باهظة.

ولكن صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن أرسنال يسعى لإقناع روني صاحب الـ27 عاما بالانتقال إليه، بعرض راتب إسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

وإذا نجح أرسنال في إقناع روني بالانتقال إليه، سيكون الفتى الذهبي هو صاحب أعلى راتب في تاريخ المدفعجية.

ويتقاضى روني حاليا في مانشستر 250 ألف إسترليني في الإسبوع بموجب تعاقده مع الشياطين الحمر الذي ينتهي بعد موسمين.

وكان روني قد طلب الرحيل رسميا عن مانشستر بعد إعلان السير أليكس فيرجسون المدير الفني اعتزاله، وتعيين ديفيد مويس خلفا له وهو المدرب الذي دخل معه المهاجم الإنجليزي الدولي في أكثر من خلاف من قبل.

جدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة يتقدم فيها روني بطلب للرحيل عن يونايتد، إذ حدث ذلك من قبل ونجح النادي الإنجليزي في الاحتفاظ بالفتى الذهبي.

وأعلنت أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد في وقت سابق رغبتهم في شراء روني.