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الإسماعيلي يطالب باسترداد دوري 2009 من الأهلي بعد اعتراف أبو تريكة!

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الإسماعيلي يطالب باسترداد دوري 2009 من الأهلي بعد اعتراف أبو تريكة! الإسماعيلي يطالب باسترداد دوري 2009 من الأهلي بعد اعتراف أبو تريكة!

طلب النادي الإسماعيلي الحصول على لقب الدوري المصري 2008-2009 بسبب ما أسماه باعتراف محمد ابو تريكة لاعب الأهلي السابق بالتمثيل على حكم المباراة.

وكان محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق قد اعترف في برنامج "فهمي جمعة في البرازيل" الساخر أنه لو كان سؤل عن هدفه في مرمى الجيش سيقول أنه خطأ ومخالفة لمدافع الجيش.

وأعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أنه سيطالب اتحاد الكرة بسحب لقب الدوري من الأهلي ومنحه للإسماعيلي هو ما ترتب عليه من آثار مادية ومعنوية.

وتوج الأهلي بالدوري عام 2009 بعدما تساوى مع الإسماعيلي بالنقاط والتقيا في مباراة فاصلة على استاد المكس بالإسكندرية فاز فيها الفريق الأحمر بهدف دون مقابل.

ولكن عن طريق الخطأ ذكر الإسماعيلي أن أبو تريكة اعترف أنه خدع حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء أحرز منها هدف التعادل، وهو ما لم يحدث حيث سجل ثلاثية الأهلي أبو تريكة من ضربة رأس وأحمد فتحي ومحمد طلعت من كرات متحركة.

وطالب الإسماعيلي اتحاد الكرة بعدم إسناذ أي مهمة لمحمد كمال ريشة حكم المباراة المعتزل بسبب خطأه الذي منح اللقب للأهلي.

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