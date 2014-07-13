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الشاعر بهاء الدين محمد يصدر ألبومه “تأملات فى نعم الله” غدا

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الشاعر بهاء الدين محمد يصدر ألبومه “تأملات فى نعم الله” غدا الشاعر بهاء الدين محمد يصدر ألبومه “تأملات فى نعم الله” غدا

يستعد الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.. غدا لأصدار الجزء الأول من ألبومه “تأملات في نعم الله”، ويضم 30قصيدة بصوته عن نعم الله لخلقه،وهو من انتاج ” بهاء “و توزيع شركة مزيكا ، و قام الموزع الموسيقي “وليد شراقي” بعمل الخلفية الموسيقية.

 بهاء صرح انه بدأ فى كتابة قصائد التأملات  منذ أكثر من 3 أعوام ،وكان ينتظر الوقت المناسب لطرحها، موضحا انه يشرح ويفسر من خلالها النعم والهبات التي منحها الله لعباده ويعيشون بها في الحياة.

 وأضافا انه يستعد  لكتابة العديد من التأملات التي تتحدث عن نعم الله ،ليصل عددها الي أكثر من 6 أجزاء،و في كل جزء 30 نعمة، وسوف يصدرها كل فترة.. والمفاجأة هي ترجمتها الي أكثر من لغة ونشرها في عدد من الدول.

ويضم الألبوم الأول عدد من النعم ومن بينها “نعمة الرزق”و”نعمة البصيرة” و “نعمة الصيام” و “نعمة التوبة” و “نعمة الستر” و”نعمة الإستغفار” والتي يقول مطلعها.”في بشر مابيقبلوش أي إعتذار/ ويقابلوا أسفك بالتشفي والإنتصار/بيرفضوا مع إنهم زيك بشر/ ويعذبك ذل الإهانة والإنكسار/ورغم إن الله هو القوي هو القهار/ هو المذل المنتقم هو الجبار/هو الحكيم هو الرحيم هو الغفار/ في كل وقت فاتح لك باب الإستغفار”.

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