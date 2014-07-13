أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ دمياط يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة

Google+ Print
محافظ دمياط يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة محافظ دمياط يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة

محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط – ارشيفية

التقى اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بالتجار وأصحاب المحلات بالسوق الجديد للخضار والفاكهة بمدينة دمياط الجديدة رافقه المهندس محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية والمهندس طارق السباعي رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة .

وقد استمع المحافظ إلى شكاوى التجار حيث طالبوا بتوفير شرطة لتأمين السوق وتشغيل المحلات المغلقة واستغلال الجزء المتبقي منه ، وأكد المحافظ بأن المحافظة سوف تحسم هذه المشكلات عاجلاً .

كما طالب آخرون بتوفير خدمات للسوق من كافيتريات ومسجد ودورات مياه عمومية: وقد أشار محمد الزيني إلى تشكيل لجنة تضم أفراداً من الغرفة التجارية وممثل عن التجار وممثل عن المحافظة لوضع الآليات للنهوض بالسوق،وبحث الأعباء المالية على التجار واستغلال المساحات المتبقية.

كما أشار المحافظ إلى أهمية عمل سور وبوابات للدخول والخروج للسوق وإعداد التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية للسوق، ووعد المحافظ بحل كافة المشاكل
> المتعلقة بالسوق وتعيين نقطة حراسة أمنية للسوق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا