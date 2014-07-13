محافظ دمياط يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة

التقى اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بالتجار وأصحاب المحلات بالسوق الجديد للخضار والفاكهة بمدينة دمياط الجديدة رافقه المهندس محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية والمهندس طارق السباعي رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة .

وقد استمع المحافظ إلى شكاوى التجار حيث طالبوا بتوفير شرطة لتأمين السوق وتشغيل المحلات المغلقة واستغلال الجزء المتبقي منه ، وأكد المحافظ بأن المحافظة سوف تحسم هذه المشكلات عاجلاً .

كما طالب آخرون بتوفير خدمات للسوق من كافيتريات ومسجد ودورات مياه عمومية: وقد أشار محمد الزيني إلى تشكيل لجنة تضم أفراداً من الغرفة التجارية وممثل عن التجار وممثل عن المحافظة لوضع الآليات للنهوض بالسوق،وبحث الأعباء المالية على التجار واستغلال المساحات المتبقية.

كما أشار المحافظ إلى أهمية عمل سور وبوابات للدخول والخروج للسوق وإعداد التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية للسوق، ووعد المحافظ بحل كافة المشاكل

> المتعلقة بالسوق وتعيين نقطة حراسة أمنية للسوق.