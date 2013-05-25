برشلونة: ريال مدريد سيظل فريقا كبيرا بعد رحيل مورينيو

(إفي) - أكد المدرب المساعد لبرشلونة الإسباني جوردي رورا اليوم السبت أن غريم الفريق التقليدي ريال مدريد "سيظل فريقا كبيرا" بعد رحيل مديره الفني، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال رورا، في مؤتمر صحفي قبل لقاء فريقه أمام إسبانيول غدا الأحد، "بقاء مورينيو أو رحيله لا يغير شيئا في نظرنا. بدونه سيظل الريال فريقا كبيرا بغض النظر عن خليفته. لست معنيا بتقييم مورينيو".

وكان رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز قد أعلن الأسبوع الماضي رحيل مورينيو عن تدريب الفريق، في ظل تردد عدة أسماء لخلافته، أبرزها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وحول عودة المدير الفني للفريق الكتالوني تيتو فيلانوفا من نيويورك، حيث كان يستكمل علاجه من السرطان، أوضح رورا "لقد سارت كل الأمور على نحو جيد، لقد رأيته سعيدا وراضيا، انه متحمس جدا، سيشرف على الاعداد لمباراة غدا".

وأوضح رورا أن الجهاز الفني لن "يضغط" على قلب دفاعه كارليس بويول، مشيرا "اننا نتخذ الخطوات الصحيحة. نسعى لأن يصل لبداية الموسم" وهو في أفضل حالاته.

وأشار إلى أنه حاول خلال توليه مسئولية الفريق على مدار شهرين غابهما فيلانوفا لتلقي العلاج إلى القيام بالأمور "بشكل طبيعي"، موضحا "لقد أردت قدر المستطاع ألا يلاحظ غياب المدرب الأول".