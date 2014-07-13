حرب النجوم..الأغلبية تتوقع فوز “المانشفت”.. والتانجو تسعى لتحقيق الحلم

أبدى عدد كبير من النجوم آراءهم وتوقعاتهم لموقع FIFA.com حول المباراة النهائية لكأس العالم البرازيل 2014 FIFA التي ستجمع بين ألمانيا والأرجنتين يوم الأحد.

“كنت أود الإستعانة بالأخطبوط بول لمساعدتي، لكنه توفي للأسف. وبالتالي لا أستطيع أن أتوقع أي شيء للمباراة النهائية، ” المغنية الكولومبية المشهورة شاكيرا.

“سأساند ألمانيا، أولاً لأنه لدي العديد من الأصدقاء هناك. وثانيا، لأن أولادي يعشقون المنتخب الألماني بعد أن أمضينا وقتاً طويلاً هناك. أعتقد بانها ستكون مباراة جيدة مع العديد من اللقطات الرائعة. لكن ألمانيا ستفوز. أتوقع فوز ألمانيا 3-1،” قائد منتخب البرازيل السابق لوسيو.

“أعتقد بأن ألمانيا ستفوز. أود رؤية الأرجنتين تحرز اللقب لأني أعيش في أمريكا، لكن هذا الأمر لن يحصل. الأمر ليس مستحيلا، لكن غير متوقع. الأمر ليس مستحيلاً لأني أعشق ميسي. في المقابل، فإن اشقائي الألمان – كوننا كلنا عائلة واحدة – يملكون عاملاً إضافياً هو الصفاء والتركيز. على سبيل المثال، فإن الموسيقييين عندما يعزفون بسرعة، يتعين على المرء أن يفكر ببطء، لكنه عندما تعزف ببطء، يتعين عليك أن تفكر بسرعة، والناس تعرف ذلك جيداً. كما أن الطريقة التي يتنفس فيها لاعبو المنتخب الألماني لا تسيطر عليها الرهبة، ولا تجعلهم يصيبون بالشلل. في بطولة مثل كأس العالم، يتعين عليك أن تتنفس بطريقة صحيحة والا فإنك ستشعر بالتعب بسرعة. أعتقد بأن الاشقاء الألمان يفهمون ذلك تماماً. عندما رأيت ما فعلوه بالبرازيل من المدرجات، شعرت بأنهم فريق لا يعتمدون على نجم واحد للفوز. إنهم فريق جماعي. من الصعب التفوق على فريق مليء بلنجوم، الفريق يفوز دائماً،” العازف الموسيقي المكسيكي-الأمريكي كارلوس سانتانا.

“توقعت فوز الأرجنتين باللقب قبل انطلاق البطولة، لكني أختار ألمانيا. كان المنتخب الأكثر استعداداً لهذه البطولة، وأعتقد بأن الزخم الذي حصلوا عليه من خلال الفوز على البرازيل 7-1 سيقودهم إلى الإنتصار. ستكون الأمور متكافئة لكني أتوقع فوز ألمانيا 2-0،” لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق جوي بارتون.

“على الرغم من أن مدير أعمالي من أنصار الأرجنتين، فأنا أعتقد بأن ألمانيا تلعب ككتلة متماسكة. وبالنسبة لي فهذه أهم نقطة كأحد أنصار اللعبة،” الموسيقي الهاييتي الذي أحرز جائزة جرامي الموسيقية ثلاث مرات وايكليف.

“ندرك جميعاً بأنه يتعين على ألمانيا الفوز. لقد قدّم المنتخب الألماني عروضا قوية، قتالية وحاسمة، كما تميز بالإنضباط. أتمنى لهم حظاً سعيداً. لكني أود رؤية ميسي ومنتخب الأرجنتين يخالف التوقعات ويحرز اللقب في ملعب ماراكانا في ريو. أتمنى الأفضل للجميع،” أحد أساطير لعبة الجولف جاري بلاير.

“ألمانيا ستخرج فائزة 3-1. ستكون قوة خط الوسط ومولر الفارق. لكن ميسي سيسجل أيضاً،” قائد منتخب إنجلترا للكريكيت مايكل فوجان.

“أعتقد بأن ألمانيا ستفوز. لكني سأكون سعيداً جداً برؤية ميسي يرفع الكأس. إذا حصل على فرصة واحدة، سيكون اللقب من نصيب الأرجنتين،” المغني الأيرلندي شاين فيلان.

“أرى مواجهة متكافئة جداً لأن الفريقين وجدا توازنهما بين الدفاع والهجوم. أعتقد بأن ركلة ثابتة ستقرر مصير المباراة لمصلحة ألمانيا،” مدافع منتخب فرنسا السابق ميكايل سيلفستر.

“كان خياري في البداية هو المنتخب الأرجنتيني، لكن ألمانيا لفتت الأنظار بشكل أكبر وكانت أفضل منتخب وبفارق كبير. يبدو ان المنتخب الأرجنتيني وجد صلابته الدفاعية في نصف النهائي وأرى ذلك بأنه مؤشر جيد. سأختار الفائز من خلال الإعتماد على عاطفتي وبالتالي أقول الأرجنتين. سيحظى ميسي بلقب الأسطورة إلى جانب مارادوانا في حال قاد فريقه إلى اللقب،” المقاتل الأمريكي السابق كيني فلوريان.

“ستكون مباراة نهائية رائعة، رائعة فعلاً إذا نظرنا إلى القوة الهجومية في الفريقين. أتطلع قدماً للمواجهة بين ميسي ومولر. أرى المانيا فائزة،” لاعب الرجبي السابق لمنتخب فرنسا بنيجامين فول.

“كنت محظوظة جداً بالتعرف على ليونيل ميسي في حفل جائزة الكرة الذهبية 2013. لقد كان ودوداً جداً وسيكون الأمر رائعاً قيادة الأرجنتين إلى اللقب، لكني أميل لمصلحة ألمانيا. لقد حصلت على دعم كبير في ألمانيا وقد أتى مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف إلى حفلي وقال لي بأن أفراد المانشافت يستمعون إلى أغانيّ. هذا يعني بأني أتمنى فوز ألمانيا وأتوقع نتيجة 3-1 لمصلحة ألمانيا،” المغنية الأسكتلندية إيمي ماكدونالد.

“أرى ألمانيا فائزة، لكني أود فعلاً رؤية الأرجنتين تحرز اللقب فقط من أجل ميسي،” مهاجم منتخب فرنسا السابق سيدني جوفو.

“سيطر المنتخب الألماني على مجريات اللعب تماماً بمواجهة البرازيل. لا أعتقد بأن الأرجنتين ستسمح له بذلك. أتوقع مباراة صعبة،” الأسطورة الزامبية وأفضل لاعب في أفريقيا سابقاً كالوشا بواليا.

“ألمانيا هي المرشحة إذا نظرنا إلى العروض التي قدمتها خلال مبارياتها، لكن يتعين عليها الحذر من ميسي الذي يستطيع تغيير مجرى المباراة في أي لحظة،” لاعب كرة المضرب الفرنسي جوليان بينيتو.

“في بداية البطولة، توقعت مواجهة ألمانية-أرجنتينية في المباراة النهائية وبأن الأرجنتين ستفوز. بالنسبة لمسيرته، سيكون الأمر رائعاً بالنسبة لميسي أن يحرز اللقب ويحذو حذو مارادونا عام 1986. لكن كل فريق يفوز بركلات الترجيح يخسر المباراة التالية وبالتالي أرشح ألمانيا. إذا نظرت إلى الأرقام واخترت عن طريق العقل فإنك ستختار ألمانيا. أما إذا اعتمدت على توقعاتي في البداية، سيكون المنتخب الأرجنتيني،” مدرب إيفرتون الأسباني روبرتو مارتينيز.