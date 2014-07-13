بوتين يتسلم علم استضافة روسيا لمونديال 2018 بعد مباراة النهائي اليوم

يحضر الرئيس فلاديمير بوتين مساء اليوم 13 يوليو، المباراة النهائية لمونديال البرازيل التي تجمع ألمانيا والأرجنتين، ومن المنتظر أن يتسلم بوتين علم استضافة روسيا لمونديال 2018.

وفازت روسيا، بشرف استضافة المونديال في 2 ديسمبر، 2010، و تسابق الزمن لتقديم بطولة كأس عالم مثالية في 2018.

وحرص المنظمون الروس على متابعة كأس العالم في البرازيل على مدار الأربعة الأسابيع الماضية، للاطلاع على كيفية سير الأمور في البرازيل.

ومن المستبعد أن تواجه روسيا المشاكل نفسها التي عانت منها البرازيل فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية.

وحول ذلك قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو،بحسب ما ذكرت روسيا اليوم، إن العمل في الاستادات المستضيفة لكأس العالم سيكون جاريا بحلول خريف هذا العام. كما سيتم افتتاح ملعب سبارتاك أرينا في موسكو في سبتمبر.

وتقام مباريات كأس العالم في 11 مدينة حول روسيا على رأسها موسكو وقازان وروستوف وسان بطرسبرغ وسوتشي. فيما يحتضن مباريات البطولة 12 ملعبا تعهد المنظمون أن تكون جاهزة بحلول عام 2017. وقررت روسيا بناء 8 ملاعب جديدة وتحديث أربعة ملاعب أخرى.

واستفادت روسيا بشكل كبير من تجربتها في تنظيم أولمبياد سوتشي الشتوي في فبراير/شباط الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البنية الأساسية والتكنولوجيا والإعلام والأمن. يضاف إلى ذلك قرار الرئيس بوتين بدخول الرياضيين والمشجعين والصحفيين إلى البلاد من دون تأشيرة دخول. وكانت السلطات الروسية قد سمحت للرياضيين في أولمبياد سوتشي بالدخول إلى البلاد من دون تأشيرات أيضا.

ومن المقرر أن يستضيف استاد لوجنيكي في موسكو، المباراة الافتتاحية لكأس العالم في الثامن من يونيو/حزيران، وكذلك المباراة النهائية في الثامن من يوليو 2018.

وفيما يخص المنتخب الوطني تبقى المهمة قائمة على عاتق مدرب الفريق الإيطالي فابيو كابيلو، لبناء مجموعة قوية قادرة على حفظ ماء الوجه في بطولة 2018، وذلك بعد الخروج القاسي من دور المجموعات لمونديال البرازيل في مجموعة ضمّت بلجيكا والجزائر وكوريا الجنوبية.