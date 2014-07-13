حماس تنفي زيارة سرية لمشعل إلى تركيا

نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وجود زيارة سرية لرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل إلى تركيا لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري – في تصريح مقتضب مساء اليوم – “حماس تنفي ما تروجه المصادر الإسرائيلية حول زيارة سرية لمشعل الآن إلى تركيا”.

وأضاف “المصادر تهدف إلى إشغال الرأي العام بمثل هذه الأخبار المصطنعة”.

في سياق متصل، قال أبو زهري إن نجاح كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في إفشال الهجوم البحري الإسرائيلي غرب غزة الليلة الماضية “هو دليل على عجز الاحتلال عن تحقيق أي إنجاز حقيقي وعلى فشل الرهان الصهيوني على الحرب البرية”.

وكانت كتائب القسام قد تصدت لمجموعة كوماندوز بحرية إسرائيلية حاولت التسلل الليلة الماضية عبر بحر غزة مما أوقع فيها أربع إصابات بحسب المصادر الإسرائيلية.