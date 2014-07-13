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بالفيديو .. «الأبنودى» للسيسى :«سمحت إزاي يغلوا العيش؟..وسبت أهل النهب والتكويش»

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بالفيديو .. «الأبنودى» للسيسى :«سمحت إزاي يغلوا العيش؟..وسبت أهل النهب والتكويش» بالفيديو .. «الأبنودى» للسيسى :«سمحت إزاي يغلوا العيش؟..وسبت أهل النهب والتكويش»

 

الأبنودى

قال الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى في برنامج «العاشرة مساءً»، أنه كتب قصيدة بعنوان «مرسال»، ووجهها للرئيس عبدالفتاح السيسى، حول غلاء الأسعار.

وأضاف «الأبنودي» أن الظلم لا يبني مجتمعات، مؤكدا: «الناس مش معاها فلوس».

وأوضح: «الناس كرهتك بعد القرارات بـ 5 دقائق، والإخوان استغلوا الفرصة، وبدأوا يروجوا لأفكارهم».

وجائت كلمات القصيدة:

الشعب عمره ما راح يعود للوهم.. والرجرجه في القول والافعال

المسألة غياب سلوك الحسم.. في حرب جبارة جهاد وقتال

المسألة دعم أو مش دعم رايحين لفين اهو د هاهم سؤال

انا مش مصدق مهما صدق العزم انك تشيل الميه في الغربال

كله اخد على البلطجة والخم.. ومصر مرضانة مرضها عضال

الشهر يسحب خلف منه شهر.. تقع المروءة مهما هتكون شهم

يا أيها القبطان قانون البحر.. متخفش على الساري وخاف على اللحم

والشعب طاشي لا نظر ولا سمع.. وفضيت الساحة من الحرافيش

الدم متنكر في صورة دمع.. والكبد متمزع والقلب مفيش

فاحذر لسان مسموم بقولنا.. وقال وأخر النهار لا جدعنه ولا مال

أزاز أما قلوبهم شمع.. والروح حتة شقف وضمير خيش

متتكلش على اللى مبيديش طواويس منفوشة هوادج ريش.. ويخافوا جدا من حكاية الجيش

زمان جه حاكم قلع الطرابيش.. وخد بأيد المنسي في التهميش

وأنت سمحت إزاي يغلوا العيش.. وسبت أهل النهب والتكويش

ناسك لو انصرفوا هيفضى الكون.. لو ناديت مش رح يرد سؤال

الفقراء ضاعوا لا مدد ولا عون.. كأنما الثورة خيال في خيال

يالى طردت شيطانها الملعون.. فارس ونعمه بسالة الخيال

تحت الفرس قلب الفقير مطعون.. ولا من سمع أنين فقير الحال

ضحك المرابي.. وداس على المديون.. والغالية رايحة ترهن الخلخال

فتحت قلبي وبحت بالمكنون والفقراء بعتني إليك مرسال.

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