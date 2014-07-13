المؤبد لـ 4 متهمين والبراءة لـ6 من تهمة قتل شخص لخلاف بسبب لهو الأطفال بسوهاج‎

قضت محكمة جنايات سوهاج غيابياً اليوم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نور الدين متولى وهانى فاروق ، بأمانة سر خالد سلامة بالمؤبد لكل من “السيد – ا وعاطف – ي والعجاجى – ا وعبد المتجلى – م” كما برأت المتهمين “تامر – أ وادريس – م وأبو عبيدة – م وحسن – ا ومحمد – ا والسعيد – ع ” بعد اتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه “أبو عبيدة – م – ح” بدائرة مركز سوهاج .

وتعود أحداث الواقعة إلى شهرأكتوبر عام 2013 عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغاً بوقع مشاجرة بين عائلة المتهمين والمجنى عليه بسبب لهو الأطفال.

وكشفت التحريات أن الطرفان استخدموا الأسلحة النارية ،وقام المتهمون بإطلاق النار على المجنى عليه ،ما أسفر عن إصابته ،وتم نقله للمستشفى للعلاج بينما فر المتهمون هاربون، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .