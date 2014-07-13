إيران تطالب بملاحقة خليفة «داعش» كمجرم حرب

اعتبر رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية،اللواء حسن فيروز آبادي، الطريق الذي سلکه زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي يعرض الأمن الدولي للخطر، داعيا الأوساط القانونية الدولية لملاحقته.

وقال آبادي، في تصريح نقلته الإذاعة الإيرانية، بحسب ما نقلت CNN: “البغدادي ارتكب جرائم خطيرة، منها تعمد قتل النساء والأطفال وعلماء الدين”، مشددا على “ضرورة ملاحقته كمجرم حرب”.

وأضاف: “الطريق الذي سلكه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام يعرض الأمن الدولي للخطر.”

واشار إلى أن: “المتشدقين بمكافحة تنظيم القاعدة الذين أرسلوا القوات إلى افغانستان والعراق وباكستان والدول الإفريقية بذريعة مكافحة هذا التنظيم، جاءوا الأن في ثوب تنظيم جديد يسمى داعش.”