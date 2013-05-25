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بالصور .. الظهور الأول لبيكام ' الأنيق ' بعد الاعتزال

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بالصور .. الظهور الأول لبيكام ' الأنيق ' بعد الاعتزال بالصور .. الظهور الأول لبيكام ' الأنيق ' بعد الاعتزال

لم يبتعد ديفيد بيكام النجم الإنجليزي الذي أعلن اعتزاله كرة القدم هذا الشهر كثيرا عن الأضواء، ليظهر من جديد ولكن هذه المرة ليس كلاعب.

وكان بيكام صاحب الـ38 عاما قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وبعد مشاركته في أخر مباراة لباريس سان جيرمان على ملعبه هذا الموسم أمام بريست، ظهر بيكام في محلات H&M يوم الجمعة في باريس للترويج لماركة ملابس تحمل اسمه.

وكان بيكام قد وجه الدعوة إلى جمهوره للحضور أثناء تواجده من أجل التقاط الصور معه والحصول على توقيعه.

وكان النجم الإنجليزي المعتزل قد صور حملة إعلانية لماركة ملابس (H&M) الشهيرة يناير الماضر، ويظهر فيها كـ"بطل أكشن".

لمشاهدة الصور، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع