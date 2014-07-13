آريين روبن يستبعد انتقاله لمانشستر يونايتد

استبعد مهاجم منتخب هولندا ونادي بايرن ميونخ الألماني آريين روبن، لحاقه بالمدير الفني السابق للمنتخب لويس فان جال في نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وربطت تقارير صحفية بريطانية اللاعب المخضرم بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى منذ أن كشف فان جال عن توليه المسئولية الفنية “للشياطين الحمر” قبل انطلاق كأس العالم في البرازيل.

ونقلت شبكة سكاري سبورتس عن روبن 30 عاما “لدى ارتباط خاص به، وهو المدرب الأكثر أهمية في مسيرتي”.

وأضاف “الانتقال إلى اليونايتد ليس خيارا رغم ذلك. سأبقى في بايرن ميونيخ”.

يذكر أن روبن يقدم مستويات رائعة منذ تولي فان جال الإدارة الفنية للمنتخب الهولندي.