ليفاندوفسكي: هداف دوري الأبطال؟ لست مهتم!

لا يهتم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند بالمنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا الذي يفصله عنه هدفين.

وويحتل البولندي الدولي وصافة هدافي دوري الأبطال برصيد عشرة أهداف، متأخرا بهدفين عن المتصدر كرستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

وقال ليفاندوفسكي صاحب السوبر هاتريك التاريخي في مرمى الملكي لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "الأهم هو العودة لألمانيا بالكأس ذات الأذنين."

وتابع "أعرف أن رونالدو يتفوق على بفارق هدفين، ولكني لست مهتما بذلك الإنجاز الفردي، أكثر من اهتمامي بالفوز على بايرن ميونيخ."

ويصطدم العملاق الأصفر بمواطنه البافاري في تمام التاسعة إلا ربع على ملعب ويمبلي لخوض نهائي دوري الأبطال.

وأضاف ليفاندوفسكي " دوري أبطال أوروبا هي من أهم البطولات التي يخوضها لاعب خلال مسيرته، وهي ما تشغل بالي حاليا."