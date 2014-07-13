البشير: السودان سيكون خاليا من التمرد والصراعات القبلية بنهاية 2014

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، عزم بلاده على توسيع دائرة الممارسة السياسية وإشاعة الحرية للمواطن السوداني، وفق القانون ودون التعدي على حقوق الآخرين والحقوق العامة، داعيا نواب البرلمان إلى الاهتمام بمعالجة القضايا والمشاكل التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الصراعات القبلية التي يؤججها أعداء الوطن. وأكد أنه بنهاية عام 2014، سيكون السودان خاليا من التمرد ومن الصراعات القبلية.

وقال «البشير»، خلال تسلمه من رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، رد الهيئة التشريعية القومية على خطابه الذي أودعه منضدة الهيئة، «إن تقديم خطاب الدولة للجهاز التشريعي للنظر فيه يهدف إلى توسيع دائرة الشورى باعتباره يمثل رأي الشعب السوداني».

وفيما يتصل بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في إبريل المقبل، قال الرئيس السوداني، إن «ذلك التزام دستوري، وأنه لا يوجد سبب لتأجيلها موجها المفوضية القومية للانتخابات للقيام بدورها الكامل في هذا المجال».

وأوضح «البشير»، أن قانون الانتخابات بشكله الحالي يمكن كل القوى السياسية من دخول البرلمان وقال «نريد برلمانا يمثل كل الساحة السياسية» .

وأشاد الرئيس السوداني، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الدفاع عن مكتسبات البلاد، مشيدا بقوات الدعم السريع التي قال «إنها استطاعت أن تحسم المتمردين في مناطق عدة في جنوب كردفان وولايات دارفور وأنها قدمت في سبيل الذود عن الوطن 163 شهيدا وعددا من الجرحى خلال خمسة أشهر فقط».

وقال إن «قوات الدعم السريع» هي التي حسمت الموقف في جنوب كردفان، مستنكرا انتقادات بعض القوى السياسية لهذه القوات وغضهم الطرف للانتهاكات التي ارتكبتها قوات المتمردين.