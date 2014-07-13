دي ماريا يقترب من باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز التقى بالقطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لبحث مسألة انتقال اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى صفوف الفريق الباريسي الذي قد يدفع 60 مليون يورو.

وكشف اللاعب عن رغبته في ترك فريق العاصمة الإسبانية وارتداء قميص باريس سان جيرمان، الأمر الذي ساهم في عقد قمة بين الخليفي وبيريز في مدريد للتوصل إلى اتفاق حول دي ماريا الذي باتت أيامه في النادي الملكي معدودة، بحسب صحيفة (آس) الرياضية الإسبانية اليوم.

لكن باريس سان جيرمان ليس وحده المهتم بضم دي ماريا، حيث حاول مانشستر يونايتد الإنجليزي الحصول على خدماته، لكن رغبة اللاعب في ارتداء قميص باريس سان جيرمان أدت إلى صرف الفريق الإنجليزي نظره والتركيز على التشيلي أرتورو فيدال، وبدأ مسئولوه بالفعل في تقصي أمر جراحة خضع لها فيدال في الركبة اليمنى.

كما أن رحيل دي ماريا، الذي سيتم إعلانه رسميا عقب انتهاء مونديال 2014 ، يفتح الأبواب أمام الريال لضم المهاجم الكولومبي جيمس رودريجيز والذي بدأت بشأنه الاتصالات بين ريال مدريد وموناكو الفرنسي، ومن المتوقع أن تحسم كثير من الأمور في الساعات المقبلة.