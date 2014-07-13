برشلونة: سواريز تعلم من عض كيليني

إفي - اعتبر المدير الرياضي لبرشلونة أندوني زوبيزاريتا أن المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز المنضم حديثا للفريق الكتالوني "تعلم كثيرا بالنسبة لمستقبله مما فعله" مع الإيطالي جورجيو كيليني.

وذكر زوبيزاريتا في تصريحات أوردها موقع برشلونة، بأن سواريز تمكن من اللحاق بمونديال 2014 في البرازيل بعد "تعافي سريع للغاية" من الجراحة التي خضع لها في الركبة.

وأوضح "ساهم بأهدافه في الفوز على إنجلترا والتأهل لثمن النهائي، وكان بطل واقعة مؤسفة مع المدافع الإيطالي كيليني خلال لقاء الفريقين. أظهر مواهبه الفريدة أمام المرمى ولقد تعلم الكثير بالتأكيد من هذه الفعلة".

كان الفيفا قد وقع أواخر الشهر الماضي عقوبة ضد سواريز تقضي بإيقافه تسع مباريات دولية، مع منعه من مزاولة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر، بسبب واقعة عضه للمدافع الإيطالي جورجيو كيليني خلال لقاء جمع بين "السماوي" و"الأزوري" في مونديال البرازيل.

ويعد سواريز رابع لاعب يتعاقد معه برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بعد ضم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ولاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش، والحارس التشيلي كلاوديو برافو.

وحصل سواريز على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما تقاسم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.