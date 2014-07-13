مشروع برشلونة الجديد يبدأ بـ22 لاعبا بقيادة لويس إنريكي

إفي - يبدأ يوم الأثنين لاعبو برشلونة في التجمع تحت إمرة المدرب لويس إنريكي إيذانا ببدء مشروع الفريق الجديد حيث يتواجد 10 لاعبين من الفريق الأول، بالإضافة إلى 12 لاعبا من الفريق الرديف ليصل الإجمالي إلى 22 لاعبا يجرون اختبارات بدنية وطبية قبل بدء التدريبات.

وسيحضر للمدينة الرياضية غدا الحارسان تير شتيجن وجوردي ماسيب، والمدافعون مارتين مونتويا ومارك بارترا وأدريانو كوريا، ولاعبا الوسط سرخيرو روبرتو ورافينيا، والمهاجمون جيرارد دولوفيو وإبراهيم أفيلاي وكريستيان تيو، بينما يغيب بويان كركيتش الذي قد يرحيل عن النادي في الأيام المقبلة إلى بورتو البرتغالي.

بينما يحضر من الفريق الثاني 12 لاعبا هما باتريك وباجناك ودياجني وجريمالدو وسامبر وهاليلوفيتش ومنير وساندرو وداني نييتو وجوان رومان ودونجو وأداما.

ومن المنتظر أن يبدأ البرسا مشروعه الجديد بقيادة لويس إنريكي الجديد أيضا بعد غد الثلاثاء وبمرانين اثنين، على أن يتكرر الأمر يومي الأربعاء والجمعة، بينما يجرى مران واحد فقط يوم الخميس صباحا.

ويتوجه الفريق في 19 من الشهر الجاري إلى مدينة أويلبا لمواجهة فريق ريكرياتيبو في أولى مباريات فترة الإعداد الودية قبل بدء الموسم الجديد.

أما اللاعبون الدوليون الذين شاركوا في مونديال البرازيل وهم الإسبان تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وسرجيو بوسكتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وبيدرو رودريجيز، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والكاميروني أليكس سونج، فينضمون للفريق في 24 من الشهر.

كما يلحق حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو بزملائه في 28 من الشهر الجاري، بينما لم يتم تحديد بعد تاريخ عودة كل من الأرجنتينيين ليونيل ميسي وخابيير ماسكيرانو، فيما يعود نيمار في الخامس من أغسطس المقبل.

ويستكمل الفريق مبارياته الودية بلقاء كل من نيس الفرنسي ونابولي الإيطالي وإتش جي كي هلسنكي الفنلندي وليون المكسيكي.