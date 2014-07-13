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بعد رحلته إلى «القمر»..«باز ألدرن» يدعو البشر إلى استعمار «المريخ»

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طالب رائد الفضاء الأمريكي، باز ألدرن، بضرورة السفر إلى المريخ، معرباً عن اعتقاده بأن البشر يمكن أن يصلوا إلى المريخ خلال العقدين المقبلين.

وفي إطار حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين للهبوط على سطح القمر في 20 يوليو المقبل، دعا ألدرن، وهو ثاني شخص يضع قدمه على سطح القمر بعد رائد الفضاء نيل أرمسترونج خلال مهمة «أبولو» عام 1969، أول شخص يسافر إلى المريخ أن يبقى هناك، ويقيم «مستعمرة دائمة».

Buzz Aldrin, the lunar module pilot, walking on the surface of the Moon near the leg of the Lunar Module (LM) "Eagle" during the Apollo 11 extravehicular activity (EVA). He said that missions to Mars should be one way, and lead to a permanent colony being set up.
>وقال ألدرن إن «أول بشري يهبط على المريخ لا ينبغي أن يعود إلى الأرض، وإنما ينبغي أن تكون بداية مستعمرة، وأنا أسميها (الديمومة)، وذلك رغم أن البعض يعتبر ما أقوله مهمة انتحارية».

buzz
>وطالب ألدرن الفيدرالية بأن تمول بعثة إلى المريخ، وضخ المزيد من الأموال في ميزانية وكالة «ناسا» الأمريكية.

واعترف رائد الفضاء الأمريكي بأنه يكافح للتعامل مع الأشخاص الذين يشككون في رحلته إلى القمر ويقولون إن الهبوط كان «وهمياً»، مشيراً إلى أنه استمتع بوقته على سطح القمر.

02 Jul 1969 --- Apollo 11 Lunar Module Pilot Buzz Aldrin poses for a photograph --- Image by © Bettmann/CORBIS
>وأشار إلي أنه يعتقد أن هناك كائنات أخرى في مجرتنا، كما أن هناك المليارات من المجرات الأخرى، مضيفا أن هناك «احتمالًا مؤكدًا لوجود حياة في مكان ما في الفضاء».

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