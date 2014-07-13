أجويرو: الهجمات المرتدة هى السلاح الأمثل لمواجهة الماكينات الألمانية

غاب مهاجم مانشستر سيتي أمام كل من سويسرا وبلجيكا، وخاض 39 دقيقة في المربع الذهبي ضد هولندا، وأحرز واحدة من الركلات الترجيحية التي أهلت الأرجنتين إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البلاد وللمرة الأولى منذ 24 سنة. ولم يعانق أجويرو الشباك أبداً في نهائيات كأس العالم FIFA رغم خوضه سبع مباريات حتى الآن، ثلاث منها خلال جنوب أفريقيا 2010 وأربع في البرازيل 2014.

ويبقى هذا العقم الهجومي غريباً على تاسع أفضل هداف في تاريخ الألبيسيليستي برصيد 21 هدفاً، وهو للإشارة المجموع ذاته الذي بلغه رفيقه في المنتخب جونزالو هيجواين، الذي سجل خمسة أهداف في العرس العالمي خلال 10 مباريات. بيد أن صاحب القميص رقم 20 علق على هذه الملاحظة دون استعمال كلمة “هدف”، وصرح: “سأحاول تقديم أفضل ما لدي كالعادة، وسأحاول فعل ما لم أستطع فعله في المباريات السابقة، لافتًا أن “ الهجمات المرتدة هى السلاح الأمثل لمواجهة الماكينات الألمانية”.

وتحدث المهاجم البالغ من العمر 26 سنة عن سعادة شعب بلاده بإنجازات هذا الجيل، وقال: “لا نلاحظ ذلك في بعض الأحيان لأننا مركزون على المنافسة، ولكن عندما نشاهد الصور القادمة من الأرجنتين، نعي حجم هذا الإنجاز. لقد انتظر شعبنا مثل هذه المسيرة لفترة طويلة.”

ويدرك أجويرو أن منتخب ألمانيا ليس بالخصم السهل وأن المهمة أمامها عسيرة، وقد أشار في هذا الصدد: “يمتلكون مجموعة من اللاعبين مع بايرن ميونيخ، ويلعب هؤلاء سوياً منذ فترة طويلة، ويعرفون بعضهم البعض جيداً. أضف إلى أنهم متعودون على خوض مباريات النهائي ولديهم تجربة في هذا المجال.”

ثم توقف قليلاً وواصل: “يجب علينا فرض أسلوب لعبنا، أي السيطرة على الكرة، والإنتباه كذلك لهجماتهم المضادة التي يصعب صدها.”

ولا يبدو أجويرو قلقاً بخصوص حماس رفاقه وعزيمتهم، إذ أنهى المقابلة بالقول: “إن فرصة تحقيق ذلك الحلم متاحة لنا، وسنبذل الغالي والنفيس لجعله حقيقة والعيش بسعادة بقية الحياة.”