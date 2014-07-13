أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أجويرو: الهجمات المرتدة هى السلاح الأمثل لمواجهة الماكينات الألمانية

Google+ Print
أجويرو: الهجمات المرتدة هى السلاح الأمثل لمواجهة الماكينات الألمانية أجويرو: الهجمات المرتدة هى السلاح الأمثل لمواجهة الماكينات الألمانية

أجويرو

 

غاب مهاجم مانشستر سيتي أمام كل من سويسرا وبلجيكا، وخاض 39 دقيقة في المربع الذهبي ضد هولندا، وأحرز واحدة من الركلات الترجيحية التي أهلت الأرجنتين إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البلاد وللمرة الأولى منذ 24 سنة. ولم يعانق أجويرو الشباك أبداً في نهائيات كأس العالم FIFA رغم خوضه سبع مباريات حتى الآن، ثلاث منها خلال جنوب أفريقيا 2010 وأربع في البرازيل 2014.

ويبقى هذا العقم الهجومي غريباً على تاسع أفضل هداف في تاريخ الألبيسيليستي برصيد 21 هدفاً، وهو للإشارة المجموع ذاته الذي بلغه رفيقه في جونزالو هيجواين، الذي سجل خمسة أهداف في العرس العالمي خلال 10 مباريات. بيد أن صاحب القميص رقم 20 علق على هذه الملاحظة دون استعمال كلمة “هدف”، وصرح: “سأحاول تقديم أفضل ما لدي كالعادة، وسأحاول فعل ما لم أستطع فعله في المباريات السابقة، لافتًا أن “ الهجمات المرتدة هى السلاح الأمثل لمواجهة الماكينات الألمانية”.

وتحدث المهاجم البالغ من العمر 26 سنة عن سعادة شعب بلاده بإنجازات هذا الجيل، وقال: “لا نلاحظ ذلك في بعض الأحيان لأننا مركزون على المنافسة، ولكن عندما نشاهد الصور القادمة من الأرجنتين، نعي حجم هذا الإنجاز. لقد انتظر شعبنا مثل هذه المسيرة لفترة طويلة.”

ويدرك أجويرو أن منتخب ألمانيا ليس بالخصم السهل وأن المهمة أمامها عسيرة، وقد أشار في هذا الصدد: “يمتلكون مجموعة من اللاعبين مع بايرن ميونيخ، ويلعب هؤلاء سوياً منذ فترة طويلة، ويعرفون بعضهم البعض جيداً. أضف إلى أنهم متعودون على خوض مباريات النهائي ولديهم تجربة في هذا المجال.”

ثم توقف قليلاً وواصل: “يجب علينا فرض أسلوب لعبنا، أي السيطرة على الكرة، والإنتباه كذلك لهجماتهم المضادة التي يصعب صدها.”

ولا يبدو أجويرو قلقاً بخصوص حماس رفاقه وعزيمتهم، إذ أنهى المقابلة بالقول: “إن فرصة تحقيق ذلك الحلم متاحة لنا، وسنبذل الغالي والنفيس لجعله حقيقة والعيش بسعادة بقية الحياة.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب