«الدولى للأمن والسلام» يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أعرب البرلمان الدولى للأمن والسلام، من خلال مديره الإقليمى بالشرق الأوسط الإعلامى محمد زكريا، عن استنكاره الشديد للاعتداءات الإسرائيلية على الفسلطينيين العزل بقطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولى باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وأكد المدير الاقليمى للبرلمان الدولى للأمن والسلام، الإعلامى محمد زكريا، فى بيان له رفضه سياسة العقاب الجماعى التى تتبعها إسرائيل والتى أسفرت اعتداءاتها على قطاع غزة عن سقوط ما يزيد عن 125 قتيل ومئات الجرحى الأبرياء، وتشريد الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب زكريا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتياهو، باتباع سياسة بضبط النفس والتوقف فورا عن الاعتداء على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن التصعيد والتصعيد المقابل، سيؤدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى .

وأضاف أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية أخلاقية وإنسانية، تجاه الأحداث فى قطاع غزة ، مشددا على ضرورة فرض مزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلى للتوقف فورا عن الاعتداءات العسكرية.

وشدد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، وأن يعود الطرفان ” الإسرائيلى والفلسطينى ” إلى طاولة المفاوضات ، وأن يلتزم الطرف الإسرائيلى بمبادرة السلام العربية ، التى تستند على مبدأ الأرض مقابل السلام ، وإعلان دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة .