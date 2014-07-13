أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. ضبط تاجر مخدرات ومسجل خطر ببورسعيد

Google+ Print
بالصور.. ضبط تاجر مخدرات ومسجل خطر ببورسعيد بالصور.. ضبط تاجر مخدرات ومسجل خطر ببورسعيد

مديرية امن بورسعيد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد من ضبط المدعو عبده عبده رجب ـ مقيم دائرة قسم المناخ، اثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش وبحوزته عدد (21) قطعه كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ” بقصد الاتجار ” ومبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى امرت بحبسة اربعة ايام على ذمة التحقيقات.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق بمديرية امن بورسعيد من ضبط المدعو رمضان السيد عبد النبى مقيم دائرة قسم الضواحى، محرزاً سلاح نارى ” بندقيه خرطوش ” و عدد 3 طلقه من ذات العيار .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى امرت بحبسة اربعة ايم على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا