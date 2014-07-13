بالصور.. ضبط تاجر مخدرات ومسجل خطر ببورسعيد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد من ضبط المدعو عبده عبده رجب ـ مقيم دائرة قسم المناخ، اثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش وبحوزته عدد (21) قطعه كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ” بقصد الاتجار ” ومبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى امرت بحبسة اربعة ايام على ذمة التحقيقات.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق بمديرية امن بورسعيد من ضبط المدعو رمضان السيد عبد النبى مقيم دائرة قسم الضواحى، محرزاً سلاح نارى ” بندقيه خرطوش ” و عدد 3 طلقه من ذات العيار .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى امرت بحبسة اربعة ايم على ذمة التحقيقات.