بالأسماء.. نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة القيد في “جدول المشتغلين”

كتبت مارينا ميلاد:

أعلنت نقابة الصحفيين،الاحد، نتيجة لجنة القيد بجدول المشتغلين ، و ذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان.

و جاءت النتيجة كالتالى:

الأهرام

إجلال راضى احمد محمد قبول

> أحمد رشاد إسماعيل خليل قبول

> أحمد عادل عبد الوهاب سويلم قبول

> أنور على محمد على قبــول

> إيمان محمد عبد المجيد أمين العوضى قبول

> إيهاب صلاح على سيد الفرارجى قبول

> جيهان محمود إمام على قبول

> خالد سعد عبد الفتاح على قبول

> ريهام رجب محمد غانم قبول

> سماح احمد محمد أحمد قبول

> عبود ماهر عبود دسوقى قبول

> فاطمة محمود إسماعيل محمود قبول

> كريم كمال أمين عبد العزيز قبول

> محمد السعيد عبد الغفار السعيد قبول

> محمد حسن أحمد درويش قبول

> محمد عز الدين عبد العزيز جمعه قبول

> محمد محمد عباس عبد الحافظ قبول

> محمد محمد على يسن قبول

> محمد مصطفى محمد عبد الحميد قبول

> محمود احمد السيد إسماعيل قبول

> منال لطفى على عبيد قبول

> نهى محمود عيد صديق قبول

> نوران محمد السيد عمر هدهد قبول

> هند السعيد محمود عبد المجيد قبول

> ياسر عبد المنعم إبراهيم أبو شامية قبول

اخبار اليوم

أحمد أسليم سالم محمد قبــول

> أحمد خليفة دياب عبد الحليم قبول

> أحمد خليل السيد خليل قبــول

> أحمد عبد الله مصطفى الششتاوى قبول

> أحمد محمد عبد اللطيف ضيف الله قبول

> أحمد ناجى احمد حجازى صالح قبول

> أيمن محمد يوسف على الفلاح قبول

> حاتم محمود منصور نعام قبول

> حامد عبد الحليم عبد العال إبراهيم قبول

> دينا محمد توفيق طلبه قبـول

> ربيع عبد الحميد أحمد قبول

> رضا محمد خليل محمد قبول

> ريحاب محمد فتحى الباجورى قبول

> شريف عبد الرحيم عبد الجواد الزهيرى قبول

> عبد المنعم ممدوح كمال نعمه الله قبـول

> محمد عبد الخالق عبد الحكيم الشامى قبول

> محمد كمال عبد الناصر خضير قبول

> مصطفى يونس أحمد يونس قبول

> نائل محمد كمال عبد الفتاح الطوخى قبول

الجمهورية

رفيق أمين السيد شلبى قبول

> سيد محمد حسن عبد الرحيم قبول

> طارق محمد محمد عوض قبـول

> عبد الستار محمد حامد إبراهيم قبول

> محمد محمد شديد لاشين قبول

> محمود عبد الجواد السيد إبراهيم قبول

> محمود عبد الله حماد حماد قبــول

> هيثم صلاح محمود طواله قبــول

> ياسر محمد محمد الشرقاوى قبــول

دار الهلال

أحمد سعيد سعيد حسن أبو ستيت تأجيل

> محمد إمام محمد الصعيدى قبــول

> مصطفى كمال فهمى عمر برشومى قبول

روزاليوسف

أحمد حلمى عبد العظيم أحمد قبــول

> أحمد عبد الوهاب محمد قنديل قبــول

> أمنية سمير حسن الصناديلى قبــول

> حسن خلف محمد حسن قبــول

> خالد على عبد الخالق إبراهيم قبــول

> رامى محمد أبو الفتوح عطية قبــول

> راندا بهجت احمد سليم قبــول

> سارة عبد المعطى عثمان على قبول

> سيد فتحى سيد سليمان قبول

> شريف صبرى عبده الليثى قبــول

> شهناز منصور مجاهد عزام قبــول

> عبد الصمد جابر عبد الصمد حسين قبــول

> عبد الوكيل محمد أبو القاسم قبــول

> عماد عبد المقصود محمد عبد المقصود قبــول

> عمر احمد على احمد روز اليوسف قبــول

> فارس رجب عبد الله عوض روز اليوسف قبــول

> ماجد على محمد موسى غراب قبــول

> محمد حسين عبد العزيز على سلام قبــول

> محمد عبد الخالق أمين عبد الخالق قبــول

> محمد عبد الخالق عزت محمد قبــول

> محمد مشعال تامر مشعال قبــول

> محمد نسيم احمد محمود عبد الله قبــول

> هانى سامى عبد العزيز إبراهيم قبــول

> هانى عاطف محمد حسن قبــول

> هبة سيد سالم عبد المولى قبــول

> هنداوى أحمد محمد احمد قبــول

> ياسر محمد صادق على قبــول

اليوم السابع

أحمد السيد أبو اليزيد شعبان قبــول

> أسماء أمين محمد جوده قبــول

> خالد إبراهيم عبد القادر إبراهيم قبــول

> سليم على سليم سالم قبــول

> شيرى مرقص كامل مرقص قبــول

> عزوزعبد الفتاح عبد السميع عبد الحليم قبــول

> عمرو ماهر يوسف إسماعيل صحصاح قبــول

> فتحية خليل على خليل الديب قبــول

> محمد عبد الحميد محمد كمال قبــول

> محمد يحيى إبراهيم عبد الله قبــول

> محمود رضا محمود عبد الحميد قبــول

> محمود يسن حسن محمد قبــول

> هاشم محمد هاشم محمد حسن قبــول

> هيثم بدرى على احمد قبــول

المصرى اليوم

إبراهيم أحمد معوض حفنى قبــول

> احمد كامل أبو المعاطى حربية قبــول

> أكرم أحمد عبد الرحيم محمد قبــول

> إيمان أحمد عبد الهادى فايد قبــول

> تريزا كمال كامل حنا قبــول

> جمال محمد احمد نوفل قبــول

> حسن محمد حسن حسن قبــول

> رانيا محمد محمد إبراهيم تأجيل

> عبد الله محمد عبد الله محمد قبــول

> على احمد الطيرى عبد ربه قبــول

> على عمر محمود عمر قبــول

> عمر مصطفى مصطفى محمد قبــول

> فاطمة الزهراء ناصر جميل زيدان قبــول

> مارى ماهر جرجس يوسف تأجيل

> محمد احمد محمد يوسف فايد قبــول

> محمد السمكورى عبد الله عثمان قبــول

> محمد محمود أحمد رضوان قبــول

> محمد هشام محمد عبد الجواد قبــول

> محمود متولى محمد متولى قبــول

> محمود عمر محمود عبد السميع قبــول

> مصطفى على موسى فضل قبــول

> نمير محمد جلال مصطفى قبــول

> يوسف عيد إبراهيم حسين قبــول

جريدة المال

أمانى محمد أحمد محمود زاهر قبــول

> سارة عبد الحميد إبراهيم على الديب قبــول

> سلوى عثمان عبد المنعم الدسوقى قبــول

> شريف محمد محمد عمر محمد قبــول

> عمر سالم إبراهيم محمد عيد قبــول

> محمد صلاح محمد إسماعيل قبــول

> محمد مدبولى إسماعيل ( علاء مدبولى) قبــول

> محمود جمال عبد النعيم درويش قبــول

> هبة نبيل جرس خزام قبــول

جريدة العالم اليوم

أحمد عبده محمود على قبــول

> أحمد محمود محمود حسن الباز قبــول

> السيد محمد محمد بطيحة قبــول

> جمال يوسف مزيون فراج قبــول

> جيهان على عمر يحيى قبــول

> حاتم عبد الله إبراهيم على شلبى قبــول

> خالد محمد احمد عبد الرحيم قبــول

> سهى صفوت محمد عبد الحميد الربيعى قبــول

> شيرين محمد عبد الله عبد الحافظ قبــول

> صباح عبد الحكيم عبد الله سالم قبــول

> طارق حواش عبد السلام غنيم تأجيل

> طاهر إدريس محمد ادم قبــول

> عدلى على عبد القادر محمد قبــول

> محمد إبراهيم عوض غيضان قبــول

> محمد السيد درويش مصطفى قبــول

> مصطفى عبد العزيز محمد فرج قبــول

> منى مبروك البديوى سعد قبــول

> ميادة سيف الدين حسن التكريتى قبــول

> نصر عبد الله عبد الكريم قبــول

> هانى عبد الرحيم طلبه عبد الله قبــول

> هبة السيد محمد درويش ا قبــول

> هبة عبد المنعم محمد خليل أبو علم قبــول

> هدى عبد القادر حسين محمد قبــول

جريدة السوق العربية

أحمد محمود عبد الرحمن محمد قبــول

> إسلام زكريا محمد محمد قبــول

> أشرف عبد الحى محمود عبد اللاه قبــول

> الأمير صابر محمود بكير قبــول

> أمير مصطفى محمد حجاج قبــول

> حسام الدين احمد شاكر محمد انتساب

> حمادة خميس عبد العزيز عبد الله قبــول

> داليا محمد عبد القادر أمين قبــول

> زينب عبد الفضيل عبد الغنى المصرى قبــول

> محمد صلاح محمود محمد قبــول

> هناء السيد أمين الشتولى قبــول

جريدة الاحرار

أحمد مصطفى حافظ على قبــول

> السيد محمد السيد غنيم قبــول

> حنان سيد محمد محمد قبــول

> سعد صديق البسيونى محمد قبــول

> محمد جمال حليم فؤاد قبــول

> محمد مصطفى محمد إبراهيم قبــول

جريدة البورصة

أنعام عبد الله محمد عبد الجليل قبــول

> بسمة ثروت عبد العزيز عبد الباقى احمد قبــول

> محمد عبد المنصف محمود سليمان قبــول

> وفاء محمود عبد العظيم عبد البارى قبــول

جريدة الفجر

أحمد صلاح عبد الحليم درويش قبــول

> محمد سامى محمد السيد المالحى قبــول

> ميشيل مجدى عزيز سليمان قبــول

جريدة العمال

نرمين إبراهيم الخليل زكى قبــول

> ياسر محمد إبراهيم احمد حماد قبــول

> يسرى أبو غازى محمود محمدي قبــول

جريدة التحرير

بسام أبو بكر حسين حسين قبــول

> وليد محمد محمد إسماعيل قبــول

الوكالة الاسبانية – صحف (الشرق القطرية – الاسبوع – الكرامة – الدستور)

أحمد حسن حسنى على وكالة الأنباء الاسبانية قبــول

محمد سيد على عبد الواحد الشرق القطرية تأجيل

حمدى عبد التواب محفوظ عواد الأســـــــبوع قبــول

محمد السيد عبد الشافى عبد القادر الدســـــــتور قبــول

نيفين عصام الدين احمد محمود الكرامـــــــــــة قبــول