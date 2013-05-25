محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم أوائل الطلاب‎

قام المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية , اليوم , بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية , بالمقر المؤقت للمحافظة بالمجلس الشعبي المحلي , وذلك بعد إعتماده لنتيجة الشهادة الإعدادية والتي بلغت نسبه النجاح فيها 73% .

وحصدت إدارة شرق التعليمية نسبة 81 % من عدد الناجحين , في حين جاءت إدارة المنتزه في المركز الثاني بنسبة 77,8 % وإدارة وسط في المركز الثالث بنسبة 72,8 % فيما إحتلت إدارة الجمرك المركز الرابع بنسبة 72% وإدارة غرب بنسبة 66 % وجاءت إدارة العامرية في المركز الخامس بنسبة 62 % بينما تزيلت إدارتي العجمي وبرج العرب الترتيب السادس والسابع .

وقام محافظ الاسكندرية بتكريم العشرة الاوائل بمقر المحافظة, وجاءت الطالبة سارة ممدوح يوسف ” مدرسة الاقبال الثانوية بإدارة المنتزه ” في المركز الاول علي الشهادة الاعدادية للمحافظة بنسبة نجاح 100% بينما إحتلت المركز الثاني هدي محمد عبد المنعم مدرسة الاجيال الخاصة بادارة المنتزه بمجموع درجات 299,5 درجة أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة رنا عنتر محمد بمدرسة الزعيم السادات بالمنتزه بمجموع درجات 299 درجة , في حين جاءت الطالبة تقي محمود أحمد في المركز الرابع بمدرسة الاقبال القومية بإدارة المنتزه بمجموع 299 , وإسراء رضاء بدراوي ” مدرسة كلية النصر للبنات “, ” وسط” في المركز الخامس بمجموع درجات 298,5 درجة .

أما في المركز السادس جاءت الطالبة ريم أحمد محمود ” مدرسة الرمل بنات ” ” شرق بمجموع درجات 298,5 درجة , والطالبة دينا ممدوح السيد لطفي ” الريادة الخاصة ” ,” شرق ” في المركز السابع بمجموع درجات 298,5 درجة , وإحتلت الطالبة سلمي شعبان محمود ” مدرسة اجيال خاصة” المنتزه ” المركز الثامن بمجموع درجات 298,5 درجة و الطالبة أمينة نصر الدين هاشم ” مدرسة الريادة الخاصة” ” شرق ” في المركز التاسع بمجموع درجات 298,5 درجة .

وجاء المركز العاشر من نصيب الطالبة دنيا حمدي سالم ” مدرسة نبوية موسي ” ” وسط ” بمجموع 298 درجة في حين حصلت كل من الطالبات روضة فوزي أحمد وغادة أحمد حسين وهبة مجدي أحمد والطالب أسامة السيد أحمد والاء يحيي أحمد وميار صبري محمد وأحمد صلاح حسن وجيلان علي عبد المنعم علي المركز العاشر مكرر بمجموع درجات 298 درجة .