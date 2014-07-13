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دايفيد وفيكتوريا بيكهام يوظفان أحد عمّال قصر باكنغهام

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الأحد 13-07-2014 14:45

أثبت النجمان العالميان David و Victoria Beckham مرة جديدة أنهما من أهم وأشهر 5 عائلات عالمية، حيث عيّنا مؤخراً أحد عمّال قصر باكنغهام الملكي في لندن للعمل في منزلهما.

وقال مصدر مقرب من العائلة لصحيفة Mirror: كانا بحاجة لمدبّر منزلي، فإستقبلا العديد من الطلبات، لكنه كان الأفضل.

أما وظيفة كبير الخدم الجديد فهي التنظيف، الكوي، العناية بالحيوانات وتنزيه الكلاب.

وبعد إختياره للعمل لدى عائلة Beckham، يكون كبير الخدم قد إنضّم إلى 5 عمال آخرين، تتوزع مهامهم بين العناية بترتيب المنزل والطبخ.

وعن الراتب الذي سيتقاضاه هذا العامل الجديد، فمن المتوقع أن يصل إلى 15 ألف باوند بريطاني، أي ما يساوي 25 ألف دولار أمريكي سنوياً.

 

 

 

 

 

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