شاكيرا: أشكر كأس العالم الذي جمعني بحب حياتي

قدمّت النجمة العالمية Shakira شكرها الكبير إلى لعبة كرة القدم التي غيرّت حياتها، وعرفتّها على حبيبها اللاعب الإسباني Gerard Pique.

وقالت الفنانة الكولومبية الأصل إنها ممتنة جداً ولن تنسى أبداً أن فعاليات كأس العالم هي التي جمعتها بحب حياتها Pique في العالم 2010، حين شارك معها في كليب أغنية Waka Waka الخاصة بالمونديال.

وأضافت Shakira إنه لولا وجود كأس العالم، لما كان إبنها Milan موجوداً الآن.

المباراة النهائية لـ كأس العالم 2014 ستنطلق مساء اليوم بين المنتخبين الأرجنتيني والألماني.

ستحيي المغنية Shakira حفل الختام، وستقدّم أغنية La La La بمشاركة الموسيقي البرازيلي Carlinhos Brown، على أرض ملعب Maracana في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

يذكر أن حفل إفتتاح المونديال أحيته النجمة Jennifer Lopez، وأشعلت الجماهير حين أدّت أغنية We are One برفقة المغني Pitbull والمغنية Claudia Leitte.