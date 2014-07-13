أسماء المنور في خمس مسلسلات رمضانية وتتضامن مع غزة

نشرت الفنانة المغربية أسماء المنور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أخباراً حول أعمالها الجديدة، التي تشمل خمس مسلسلات، حيث تغني تتر مسلسلين منهم وهما: مسلسل "كسر الخواطر"، وتتر مسلسل "منطقة محرمة" حيث قمت بثتهما عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي المغربي "كنزة في الدوار"، فيما لم تكشف عن عناوين باقي الأعمال.

وكتبت أسماء على صفحتها: "ترقبوا حضوراً قياسياً ومميزاً كماً وكيفاً من خلال تتر مسلسلات رمضان هذه السنة! خمسة مسلسلات أتمنى أن تنال إعجابكم".

وقد عمل على تلحين الموسيقى التصويرية لمسلسل "كسر الخواطر" الملحن وليد الهشيم، فيما أشرف على إخراجه الفنان محمد القفاص، وألفته الكاتبة وداد الكواري.

ويشارك في المسلسل كل من: هدى الخطيب، ومشاري البلام، ولمياء طارق، وحسين المهدي، وحمد أشكناني، وعبدالله الطليحي، وعبد المحسن القفاص، وريم أرحمه، بالإضافة إلى الممثلة السعودية سناء يونس.

وفي سياق أخر، حرصت الفنانة المغربية المنورعلى التضامن مع سكان غزة حيث نشرت صورة تقول :" ليس من الضروري أن نكون مسلمين حتى نتضامن مع غزة، بل يكفي أن نكون إنسان ".

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