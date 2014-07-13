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6 قتلى في مواجهات في طرابلس الليبية

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قتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 25 آخرون في مواجهات وقعت، الأحد، بين مجموعات مسلحة من أجل السيطرة على مطار طرابلس.
>وقال المتحدث طالبا عدم كشف هويته «نقل 6 قتلى و25 جريحا حتى الآن إلى مستشفيات العاصمة».
>ولم يوضح المتحدث إذا كان الضحايا مدنيون أو مسلحون.
>واندلعت المواجهات، الأحد، بين مجموعات مسلحة متناحرة حول مطار طرابلس الذي اغلقته السلطات الملاحية 3 ايام على الأقل.
>وتصدى مسلحون من كتائب الزنتان للهجوم لكن المواجهات ما زالت متواصلة من حول المواقع التي يحتلونها لا سيما على طريق المطار.

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