مصرع فتاة قاصر متزوجة أثناء عملها بالحقل بالمنوفية

لقيت فتاة قاصر متزوجة بالمخالفة للقانون بقرية كفر صناديد مركز تلا مصرعها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية نظرًا لتعرضها لآشعة الشمس المباشرة أثناء عملها بالحقل وقت ساعات الصيام مما أدى لدخولها فى غيبوبة وتوفت عقب وصولها المستشفى.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد مدير أمن المنوفية إخطارًا اللواء مجدي سابق حكمدار المديرية يفيد بوصول سلوى صبري عزيز 16 سنة قاصر ومتزوجة مقيمة بقرية كفر صناديد مركز تلا مصابة بغيبوبة تامة لمستشفى تلا المركزي وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص تبين أن الفتاة متزوجة من على رشاد محمود عزيز 23 سنة وأكد والدها أنها اثناء عملها بالحقل شعرت بحالة إعياء شديدة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والصيام وتم نقلها للمستشفى وتوفت عقب وصولها وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وتم تحرير محضر بالواقعة 4976 إداري مركز تلا وتولت النيابة التحقيقات.