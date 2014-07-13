بالصور.. مشوار الأرجنتين في مونديال 86 يتكرر في 2014..و”ميسي” على خطى “مارادونا”

تكون الأرجنتين بنهاية الدور الأول من نهائيات كأس العالم في البرازيل قد أعادت ذكريات عام 1986 عندما أحرزت اللقب، ونقاط التشابه كثيرة بل ربما تبدو أقوى الآن. الأرجنتين تتألق في القارة الأمريكية ولديها مارادونا مختلف اسمه ميسي.
وفي أول مباراة في نهائيات 1986 احتاجت الأرجنتين لتألق نجمها مارادونا لتفوز على كوريا الجنوبية فكان صانع الأهداف الثلاثة ومسجل أحدها.
وفي أول مباراة من نهائيات 2014 احتاجت الأرجنتين ليونيل ميسي لتتجاوز مفاجأة البوسنة بعد أن سجل أحد الهدفين.
وفي ثاني مباريات نهائيات 1968 احتاجت الأرجنتين لتتجاوز أصعب مباراة وكانت أمام إيطاليا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين وسجّل مارادونا هدف بلاده.
وفي ثاني مباريات نهائيات 2014 كانت أصعب مباراة للأرجنتين أمام إيران واستمر التعادل للزمن المبدد فنجح ميسي في تسجيل هدف الفوز بعد نهاية الوقت القانوني.
وفي آخر مباريات الدور الأول من نهائيات 1986 قاد مارادونا الأرجنتين لفوز باهر على بلغاريا مانحا إياها البطاقة الأولى.
وفي آخر مباريات الدور الأول من نهائيات 2014 تألق ميسي الذي يختلف عن مارادونا في فرض من يلعب إلى جانبه فيما لا يأبه مارادونا بالجميع ويقوم بكل شيء بنفسه. في مباراة نيجيريا سجّل ميسي هدفين ليثبت أنه قد يختلف عن مارادونا ولكنه لا يختلف عنه في حسم الأمور بنفسه. هل يستمر ذلك في المباريات المقبلة؟
وفي دور الستة عشر في المكسيك عام 1986 كافحت الأرجنتين أمام أوروغواي قبل أن تستنجد بإبداع نجمها مارادونا الذي مرر كرة حاسمة لزميله باسكولي ثم احتفل معه بالتأهل.
وفي دور الستة في البرازيل عام 2014 كافحت الأرجنتين طويلا أمام سويسرا قبل أن يمرر ميسي كرة حاسمة سجل منها منتخب بلاده الفوز وبطاقة التأهل واستحق معها تحية عرفان من زملائه. علما أن ميسي أحرز الكرة الذهبية العالمية أكثر من مارادونا.