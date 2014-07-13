بالصور.. مشوار الأرجنتين في مونديال 86 يتكرر في 2014..و”ميسي” على خطى “مارادونا”

تكون الأرجنتين بنهاية الدور الأول من نهائيات كأس العالم في البرازيل قد أعادت ذكريات عام 1986 عندما أحرزت اللقب، ونقاط التشابه كثيرة بل ربما تبدو أقوى الآن. الأرجنتين تتألق في القارة الأمريكية ولديها مارادونا مختلف اسمه ميسي.

وفي أول مباراة في نهائيات 1986 احتاجت الأرجنتين لتألق نجمها مارادونا لتفوز على كوريا الجنوبية فكان صانع الأهداف الثلاثة ومسجل أحدها.